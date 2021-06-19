Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Российские оккупанты 18 июня трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Украинская сторона зафиксировала обстрелы удобных противотанковых гранатометов позиций Вооруженных сил неподалеку Золотого, минометов 82-го калибра – возле Новоселовки, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Луганского.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

Читайте такжеДанилов назвал "фундаментальный повод" для изменения Минских соглашений"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям СММ ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – говорится в сводке.

По состоянию на 7:00 19 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Автор: Яна Ставская