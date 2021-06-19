Российские оккупанты 18 июня трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
Украинская сторона зафиксировала обстрелы удобных противотанковых гранатометов позиций Вооруженных сил неподалеку Золотого, минометов 82-го калибра – возле Новоселовки, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Луганского.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.
Читайте такжеДанилов назвал "фундаментальный повод" для изменения Минских соглашений"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям СММ ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – говорится в сводке.
По состоянию на 7:00 19 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
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