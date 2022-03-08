По его словам, пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенных на дистанции в 500 км, "могут только полные идиоты".

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российской армии в Украине - конец.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине. Они ещё движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенных на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты", - считает Арестович.

Он добавил, что Россия попытается призвать резервистов и направить их в Украину, но без боевого слаживания, на которое нет времени, и на старой технике.

Поэтому, по словам Арестовича, они станут "смазкой для наших штыков".

"Ещё будет какая-то там попытка "штурма Киева", попытка подрезать Харьков и Сумы, окружить Николаев, но это все уже инерция", - добавил он.

Советник главы ОП добавил, что если бы россияне не были трусами, то один из генералов предложил бы Путину вариант выхода из Украины "с сохранением хоть какого-то лица".

"Но проблема в том, что и этот вариант им не поможет. Во-первых, не найдётся такого генерала. Для этого нужно особое мужество - гражданское, которое давно утратили российские военные. Во-вторых, больной ботоксный старик заперся в бункере и никого уже не слушает, сгибаясь все ниже и ниже под тяжестью содеянного - причём, в первую очередь, для своего, российского народа. В-третьих, их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться", - подчеркнул он.

Арестович отметил, что российские войска уже едут по инерции, "они ещё не поняли, что уже умерли, что сама эта земля восстала против них и сами законы вероятности повернулись не в их сторону".

"Что их закружили вихрями, заморили, заблудили и съедают наши степи, наши Мавки и Солохи, наши мольфары и вовкулаки, наши Пацюки и характерники, круки и призраки. Российской армии в Украине конец", - считает он.

По мнению советника руководителя ОП, в Украине российских военных ждет не почётная ничья, а "натуральное военное поражение".

"Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама история. И это будет закономерный финал этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима. Нет, нам еще придётся пострелять. И ещё будет страшно, и будет еще их продвижение вперёд, и ещё будет угроза Киеву, и будут ещё авиационные и ракетные удары, и будут ещё наши павшие", - добавил Арестович.

Он добавил, что "конец армии мертвецов и конец Кощея близок, уже взошли зелёные ростки их поражения".