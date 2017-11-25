В СЦКК ответили на информацию о продвижении украинских военных через линию разграничения

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе опровергает сообщение о продвижении подразделений Вооруженных сил через линию разграничения. Об этом говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Читайте такжеСЦКК ожидает увеличения потока гражданских с оккупированных территорий из-за ситуации в "ЛНР"Украинская сторона СЦКК информирует, что подразделения Вооруженных сил Украины не осуществляли продвижения вперед.

«Силы АТО полностью соблюдают Минские договоренности. Подразделения ВС Украины в зоне проведения АТО могут совершенствовать свои позиции на линии разграничения сторон в пределах Минских договоренностей», - добавляется в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что против Украины со стороны Российской Федерации, ОРДО и ОРЛО ведется информационная война, направленная на дискредитацию Вооруженных сил, сил антитеррористической операции в глазах мирового сообщества.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что подобные заявления ОРДО и ОРЛО и их СМИ - это информационная провокация, которые они «приурочили» к визиту первого заместителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга в Донецкую и Луганскую области с целью дестабилизации обстановки среди мирного населения в регионе.