Оккупанты на Донбассе распространяют наркотики для стимулирования диверсий против сил АТО - разведка

Кадровый российский военный на Донбассе распространял среди боевиков наркотические средства, чтобы стимулировать их участвовать в диверсионно-разведывательной деятельности против подразделений ВС Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

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«На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений против населения по вине и с участием кадровых российских военнослужащих. В частности, 20 июля с.г. сотрудниками ФСБ РФ задержали начальника разведки 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ Мартыненко Дениса Евгеньевича (позывной "Дельфин", 13.01.1979 г.р.) за хранение и распространение наркотических веществ. После допроса Мартыненко был освобожден из-под ареста. За значительную сумму "отступных" задержанный договорился с сотрудниками ФСБ скрыть факт преступления. "Весомые" аргументы Мартыненко заключались в том, что таким образом он достигал "психологической устойчивости" у своих подчиненных, которые проявляли трусость и отказывались без наркотического стимулирования участвовать в диверсионно-разведывательной деятельности против подразделений ВС Украины», - говорится в сообщении.