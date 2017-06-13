ООН предупреждает о риске дальнейшей эскалации военных действий на Донбассе

Эксперты Организации Объединенных Наций предупреждают о риске дальнейшей эскалации военных действий на Донбассе с приближением лета, учитывая тенденции предыдущих лет, и констатируют углубление социально-экономического кризиса в зоне конфликта.

Об этом говорится в Докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека за период с 16 февраля по 15 мая 2017 года, размещенном на сайте организации.

В докладе отмечается, что стороны вооруженного конфликта на востоке Украины неоднократно нарушали соглашения о прекращении огня, что привело к дальнейшему обострению боевых действий и гибели людей в начале четвертого года конфликта.

В ООН констатировали, что за отчетный период режим прекращения огня ежедневно нарушался. В зоне конфликта широко использовалось стрелковое оружие, а также легкое и тяжелое вооружение.

Также в докладе говорится, что боевые действия приводят к повреждению жизненно важной инфраструктуры, в том числе школ, больниц и объектов водоснабжения, что вызывает серьезное беспокойство по защите гражданского населения.

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Кроме того, в докладе предупреждается о риске дальнейшей эскалации боевых действий с приближением лета, учитывая тенденции предыдущих лет.

«Социально-экономический кризис на востоке страны углубился. Один из его факторов - сложная процедура верификации, введенная в 2016 году, которая лишила пенсий более 400 000 граждан Украины», - отмечается в документе.

Также эксперты ООН рекомендуют украинской власти отменить законодательный акт, предусматривающий прекращение социальных выплат жителям оккупированных территорий. Отмечается, что это заставляет пенсионеров, проживающих на территории, подконтрольной вооруженным группам, для получения пенсий регистрироваться внутренне перемещенными лицами.

«Этот шаг необходим для обеспечения равного отношения ко всем гражданам Украины, независимо от места их проживания. Он также будет способствовать будущему примирению», - считают в ООН.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за последние три месяца погибли 36 гражданских лиц.