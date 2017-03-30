Полторак: соблюдение режима тишины на Донбассе в первую очередь зависит от России

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что соблюдение режима прекращения огня в зоне АТО в первую очередь зависит от России и ее бандформирований на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак заявил на брифинге в Киеве.

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«Если режим прекращения огня не будет поддерживаться - мы будем принимать соответствующие адекватные меры для того, чтобы не допустить захвата наших территорий, новых позиций и угрозы жизни наших военных», - сказал он.

«Я надеюсь на то, что на этот раз эти договоренности будут выполнены, но это, в первую очередь, зависит от террористических группировок и от РФ. Мы готовы к выполнению договоренностей», - добавил Полторак.

Как сообщал УНИАН, накануне в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины договорились о полном прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля. «Кроме того, с 1 апреля, в поминальные дни, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пропуска в утренние и вечерние часы", - написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.