Возле Крымского на растяжке подорвался украинский военный – штаб АТО

13:52, 17 марта 2017
Война
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Боец одной из механизированных бригад подорвался на самодельном взрывном устройстве.

На Луганщине погиб украинский военный / segodnya.ua

В результате подрыва на растяжке вблизи Крымского Луганской области погиб украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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«По предварительной информации, в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено неподалеку населенного пункта Крымское Луганской области», - говорится в сообщении.

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Теги: #АТО#растяжка#крымское