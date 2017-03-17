Возле Крымского на растяжке подорвался украинский военный – штаб АТО

В результате подрыва на растяжке вблизи Крымского Луганской области погиб украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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«По предварительной информации, в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено неподалеку населенного пункта Крымское Луганской области», - говорится в сообщении.