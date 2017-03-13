Ограничения на блокпостах на Донбассе связаны с усилением мер безопасности - штаб АТО

В штабе Антитеррористической операции объяснили, что ограничения на блокпостах на востоке Украины в прифронтовой зоне связаны с усилением мер безопасности и носят временный характер.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

"В связи с проведением контрдиверсионных мероприятий субъектами АТО правоохранительные органы (Национальная полиция и Национальная гвардия), которые несут службу в районе проведения антитеррористической операции, переведены на усиленный режим несения службы. Осуществляются дополнительные проверки документов и автотранспорта на блокпостах и в местах большого скопления людей", - говорится в сообщении.

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В штабе отмечают, что такие ограничения носят временный характер. "В то же время отмечаем, что в соответствии с планом применения и подготовки войск подразделения Вооруженных сил Украины, которые задействованы в проведении АТО, выполняют боевые задачи на линии соприкосновения с противником, в районах сосредоточения и отвода войск (сил), а также проходят обучение и восстановление боеспособности в пунктах постоянной дислокации и на военных полигонах", - говорится в сообщении.