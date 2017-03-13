Танки, БМП и Грады: боевики более 80 раз обстреляли позиции АТО, есть раненые среди наших бойцов - штаб

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. За прошедшие сутки зафиксировано 82 обстрела позиций ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

Нарушая существующие договоренности российские террористические войска обстреливают укрепления украинских защитников из оружия калибром более 100 мм.

«Так на Мариупольском направлении из минометов калибра 120 мм оккупанты вели огонь по позициям неподалеку Широкиного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки, кроме того по Широкино бил танк. Из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов российские наемники обстреливали Гнутово, из БМП, СПГ - Водяное, а по Павлополю и Чермалику вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБлокада "Л/ДНР" мешает введению Евросоюзом новых санкций против России – АП

На Донецком направлении не спокойно было в Авдеевке, где враг использовал помимо стрелкового вооружения, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем, минометы и танки. А около 19.00 до обстрелов приобщили еще и РСЗО БМ - 21 “Град”. Опорных пунктах сил АТО рядом с Невельского, Верхнеторецкого, Зайцевого, Опытного и Каменки оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм. А по защитникам шахты Бутовка - с БМП и СПГ. 120 мм минометы били по Луганском.

На Луганском направлении российские оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли позиции рядом Валуйского, Новоолекандровки и Новозвановки, а со 120 мм минометов укрепления в районе Крымского.

Силы АТО открывали огонь в ответ для снижение огневой активности противника. За сутки ранены 5 украинских защитников.

Как сообщал УНИАН ранее, 12 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности.

«Около 19 часов российские оккупанты начали обстрел позиций украинских военных в районе населенного пункта Авдеевка с применением реактивных установок залпового огня БМ-21 “Град”. По состоянию на 21.15 было выпущено более 10-ти ракет в направлении позиций подразделений Вооруженных Сил Украины», – сообщили в штабе АТО.