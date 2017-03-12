В зоне АТО зафиксировано более 30 обстрелов, ранены трое военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Fаcebook.

Отмечается, что больше всего обстрелов было на Мариупольском направлении, где противник вел огонь из стрелкового оружия, гранатометов, а затем задействовал 82-миллиметровые минометы и танк по укреплениям неподалеку от Марьинки. Гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы российские террористы использовали рядом с Широкино, Гнутово и Водяным.

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«На Донецком направлении под Авдеевкой оккупанты для обстрелов позиций сил АТО использовали стрелковое оружие, пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем, а впоследствии еще и 82-миллиметровые минометы. Под Новотроицким вел огонь снайпер, а рядом с Зайцево - БМП. Опорные пункты в районе Луганского обстреливались из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а из гранатометов - позиции неподалеку от Майорска», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении по укреплениям неподалеку от Валуйского российские наемники вели огонь из стрелкового оружия, добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что на Мариупольском направлении произошел бой, двое украинских бойцов погибли от вражеской ДРГ.