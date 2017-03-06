За сутки в зоне АТО были ранены 5 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки было зафиксировано 110 обстрелов, 50 из них – из тяжелого вооружения», - сообщил он.

Лысенко также отметил, что за сутки были ранены 5 украинских военных.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что в течение минувших суток боевики 100 раз обстреляли позиции сил АТО, двое украинских военных ранены, трое травмированы.