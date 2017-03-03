Боевики сегодня 62 раза обстреляли силы АТО, один военный ранен

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Как отмечается в сообщении, на Мариупольском направлении оккупанты из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Лебединское, а из 120-миллиметровых минометов – Водяное, Красногоровку, Широкино. Также по Широкино неоднократно вели огонь БМП противника. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – по Водяному, Новотроицкому, Широкино, Талаковке и Новогригоровке. По Водяному и Новотроицкому вел огонь и снайпер.

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На Луганском направлении боевики обстреляли из минометов Катериновку, Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов – Крымское.

На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия террористы вели огонь по Авдеевке, шахте «Бутовка», Песках, Верхнеторецкому, Невельскому, Опытному, Зайцево, Луганскому.

Как известно, за прошедшие сутки боевики более ста раз обстреляли позиции сил АТО, 15 военных были ранены.