Разведение сил в районе Станицы Луганской запланировано на 7 марта

Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил специальный представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

"Стороны попросили СММ (ОБСЕ - УНИАН) содействовать осуществлению в разведении сил и средств в районе Станицы Луганской 7 марта", - сказал он.

Среди прочего, отметил Сайдик, стороны обсудили вопросы безопасности персонала СММ ОБСЕ.

Читайте такжеМинобороны назвало три причины обострения боев на Донбассе

Также, по его словам, обсуждались вопросы освобождения заложников, защиты окружающей среды, блокады железнодорожных путей. В политической подгруппе, среди прочего, отметил Сайдик, состоялся обмен мнениями относительно указа о признании Россией "документов" "Л/ДНР".

Как известно, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. 1 октября состоялось разведение сил и средств в районе населенного пункта Золотое, а 7 октября - в районе Петровского.

Однако, боевики срывали разведения сил в Станице Луганской, поскольку не хотят оставлять выгодные позиции.