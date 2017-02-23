На Донбассе с начала суток боевики 41 раз обстреляли силы АТО, ранены двое военных
С начала суток на Донбассе боевики 41 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате этих обстрелов ранения получили двое украинских военных.
Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Так, на Донецком направлении из минометов оккупанты обстреляли Зайцево и Каменку. Под огонь гранатометов, крупнокалиберных пулеметов попали Новгородское, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое, Луганское, Зайцево. Снайпер обстреливал позиции сил АТО в районе Новгородского.
Читайте такжеБоевики обстреляли собственные позиции с целью компрометации ВСУ – штаб АТО
На Луганском направлении, информирует штаб, из минометов различных калибров российско-оккупационные войска обстреляли Попасную и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – Троицкое, Крымское и Новоалександровку. По Новозвановке огонь вели БМП противника, а по Троицкому – зенитные установки.
На Мариупольском направлении оккупанты из минометов различных калибров обстреляли Тарамчук, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Водяное, Павлополь, Гнутово, Широкино. По Широкиному, по данным штаба, огонь вел снайпер.
Ранее сообщалось, что боевики в зоне АТО бьют из артиллерии и крупнокалиберных минометов.