На Донбассе с начала суток боевики 41 раз обстреляли силы АТО, ранены двое военных

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Так, на Донецком направлении из минометов оккупанты обстреляли Зайцево и Каменку. Под огонь гранатометов, крупнокалиберных пулеметов попали Новгородское, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое, Луганское, Зайцево. Снайпер обстреливал позиции сил АТО в районе Новгородского.

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На Луганском направлении, информирует штаб, из минометов различных калибров российско-оккупационные войска обстреляли Попасную и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – Троицкое, Крымское и Новоалександровку. По Новозвановке огонь вели БМП противника, а по Троицкому – зенитные установки.

На Мариупольском направлении оккупанты из минометов различных калибров обстреляли Тарамчук, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Водяное, Павлополь, Гнутово, Широкино. По Широкиному, по данным штаба, огонь вел снайпер.

Ранее сообщалось, что боевики в зоне АТО бьют из артиллерии и крупнокалиберных минометов.