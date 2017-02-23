Сутки в АТО: 54 вражеских обстрела, террористы бьют из артиллерии и крупнокалиберных минометов

За прошедшие сутки на Донбассе силы АТО зафиксировали 54 вражеских обстрела. Об этом говорится в сводке штаба АТО за 22 февраля.

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"На Мариупольском направлении из переносных реактивных пусковых установок" Град-"Партизан", 122-миллиметровой артиллерии и минометов различных калибров обстреливали Водяное. Также из минометов обстреляли Лебединское и Широкино. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по Гнутово, Водяному, Широкино и Павлополю", - сообщает штаб на странице в Facebook.

В тот же день на Донецком направлении оккупанты из минометов различных калибров обстреляли Луганское, Троицкое и Зайцево, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – Авдеевку, Опытное, Пески, Зайцево и Луганское. По Луганскому вели огонь БМП противника.

"На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов, а также гранатометов захватчики обстреляли Новозвановку. Всего зафиксировано 54 обстрела. Один наш военный ранен", - подытожили в штабе.