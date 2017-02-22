Боевики обстреляли собственные позиции с целью компрометации ВСУ – штаб АТО

19:09, 22 февраля 2017
Война
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В Донецкой области боевики с целью обвинения Вооруженных сил Украины в невыполнении договоренностей об отводе запрещенного оружия из тяжелого вооружения обстреляли свои позиции.

Обстрел из минометов произошел в районе населенного пункта Пікузи / Фото УНИАН

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.

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"С целью обвинения украинских войск в невыполнении взятых на себя обязательств и срыве процесса отвода тяжелого вооружения от линии разграничения, российско-оккупационные войска осуществили очередную провокацию, открыв огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям. Обстрел из минометов произошел в районе населенного пункта Пикузы (Коминтерново)", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что указанная провокация еще раз подтверждает нежелание противника осуществлять практические шаги по мирному урегулированию конфликта.

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Теги: #АТО#Донбасс#боевики#обстрелы