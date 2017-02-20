Военные капелланы назвали имя бойца, который погиб в воскресенье на Донбассе

В воскресенье, 19 февраля, в зоне АТО погиб командир зенитно-ракетного взвода 1-го механизированного батальона 72-й ОМБР, волынянин Максим Гринчишин. Об этом Служба военных капелланов сообщает на странице в Facebook.

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"Еще один Воин ушел в небо… Наши сердца преисполнены печали и боли - сегодня при выполнении боевого долга погиб наш друг, брат, побратим, командир зенитно-ракетного взвода 1-го механизированного батальона 72 ОМБР Максим Гринчишин. Он всегда был и останется для нас примером того, как нужно любить свою страну и отдаваться своему делу до конца. Для нас было честью служить вместе с ним!" – сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в результате воскресных боев один украинский боец был ранен, еще один погиб.