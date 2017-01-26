Сегодня боевики применили против ВСУ танк и "Град": один военный погиб
Оккупанты продолжают обстреливать наши позиции из тяжелого вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В частности, на Мариупольском направлении из минометов разных калибров боевики вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкино вел огонь и танк. По Новотроицкому – снайпер.
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На Луганском направлении по Новозвановке российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 “Град”, выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.
На Донецком направлении использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем – Новозвановку и опять же Авдеевку.
Всего, по состоянию на 18.00, состоялся 31 обстрел. Один наш военнослужащий погиб.