Сегодня боевики применили против ВСУ танк и "Град": один военный погиб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении из минометов разных калибров боевики вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкино вел огонь и танк. По Новотроицкому – снайпер.

Читайте такжеБоевики обстреляли жилые дома в Красногоровке

На Луганском направлении по Новозвановке российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 “Град”, выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.

На Донецком направлении использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем – Новозвановку и опять же Авдеевку.

Всего, по состоянию на 18.00, состоялся 31 обстрел. Один наш военнослужащий погиб.