Боевики на Донбассе убили гражданского, еще одного ранили - разведка

Украинская разведка продолжает фиксировать очередные факты противоправных действий российских оккупантов против мирных жителей на территории Луганской области.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в зоне ответственности 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК ВС РФ военнослужащими убито гражданское лицо, еще одного местного жителя ранено.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе требуют от наемников фотоотчеты с передовой - разведка

Кроме того, по данным разведки, в результате дорожно-транспортного происшествия, боевики "военнослужащие 6 ОМСП" травмировали местную женщину с дочкой.

Также в Луганске обнаружены двое военнослужащих, которые, угрожая оружием, ограбили местного жителя и скрылись на его автомобиле.

Как сообщал УНИАН ранее, во время минометного обстрела боевиками жилого сектора Красногоровки получил тяжелое ранение местный житель. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин

«... боевики расстреливают минометами жилой сектор Красногоровки. В результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом на улице Суворова, тяжелое ранение получил мужчина 1950 года рождения», - сообщил он.