На Донбассе в результате провокационных обстрелов боевиков один украинский военный получил ранение - штаб АТО

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

"Начиная с нуля часов 24 декабря, Вооруженные силы Украины строго придерживаются достигнутых договоренностей по соблюдению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, российские оккупационные войска в течение дня 28 раз обстреливали наши позиции из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Дважды было совершено обстрелы по одной мине калибра 120 миллиметров в районе населенного пункта Талаковка», - сообщили в штабе.

Отмечается, что в результате провокационного огня боевиков один украинский военнослужащий получил ранения.

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При этом в штабе подчеркнули, что, несмотря на указанное и в случае продолжения провокационных обстрелов позиций украинских войск, Вооруженные силы Украины будут вынуждены адекватно реагировать для предотвращения потерь среди личного состава.

Как сообщал УНИАН, сегодня с полуночи на Донбассе вступил в силу режим прекращения огня, договоренности о внедрении которого было достигнуто в рамках Трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по инициативе президента Украины Петра Порошенко.

В то же время российско-оккупационные войска нарушают «режим тишины», в частности, на Світлодарській дуге, несмотря на предварительные договоренности, террористы обстреляли группу гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины по эвакуации тел убитых бойцов.