Боевики обстреляли поселок вблизи Мариуполя, повредив жилые дома и газопровод (фото)

Как проинформировали УНИАН в Отделе коммуникации полиции Донецкой области, в Левобережное отделение полиции Мариуполя поступило сообщение о том, что вчера в 23.30 был обстрелян поселок Виноградное. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

В результате обстрела поврежден газопровод, без газоснабжения остались около 600 домов. Также частично разрушены 4 жилых домов.

Информации о жертвах среди местного населения не имеет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Полицейскими организован обход поселка, чтобы собрать максимальную информацию и задокументировать последствия обстрела.

Предварительная правовая квалификация события - ст. 258 «террористический акт» Уголовного кодекса Украины.