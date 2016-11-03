Боевики обстреляли поселок вблизи Мариуполя, повредив жилые дома и газопровод (фото)
11:53, 03 ноября 2016Война
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Боевики обстреляли поселок Виноградное вблизи Мариуполя, в результате обстрела повреждены жилые дома и газопровод.
Правоохранители квалифицировали обстрел по статье «террористический акт» / Фото dn.npu.gov.ua
Как проинформировали УНИАН в Отделе коммуникации полиции Донецкой области, в Левобережное отделение полиции Мариуполя поступило сообщение о том, что вчера в 23.30 был обстрелян поселок Виноградное. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Правоохранители квалифицировали обстрел по статье «террористический акт» / Фото dn.npu.gov.ua
В результате обстрела поврежден газопровод, без газоснабжения остались около 600 домов. Также частично разрушены 4 жилых домов.
Информации о жертвах среди местного населения не имеет. Обстоятельства происшествия уточняются.
Полицейскими организован обход поселка, чтобы собрать максимальную информацию и задокументировать последствия обстрела.
Предварительная правовая квалификация события - ст. 258 «террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители квалифицировали обстрел по статье «террористический акт» / Фото dn.npu.gov.ua
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