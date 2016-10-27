ОБСЕ: На Луганщине ребенок получил ранения, попав в минную ловушку
17:28, 27 октября 2016Война
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В поселке Селезневка Луганской области 11-летняя девочка получила ранения, попав в минную ловушку.
В подконтрольной так называемой "ЛНР" Селезневке она получила серьезные ранения / Фото УНИАН
Об этом на брифинге заявил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает "112 Украина".
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"В подконтрольной так называемой "ЛНР" Селезневке она получила серьезные ранения, когда сработала минная ловушка во время того, как она пыталась набрать воду из колодца", - сказал он.
Напомним, ранее боевики из крупнокалиберной артиллерии попали по больнице в Попасной.
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