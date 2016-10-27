ОБСЕ: На Луганщине ребенок получил ранения, попав в минную ловушку

Об этом на брифинге заявил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает "112 Украина".

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"В подконтрольной так называемой "ЛНР" Селезневке она получила серьезные ранения, когда сработала минная ловушка во время того, как она пыталась набрать воду из колодца", - сказал он.

Напомним, ранее боевики из крупнокалиберной артиллерии попали по больнице в Попасной.