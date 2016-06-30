За сутки боевики совершили 17 обстрелов позиций ВСУ - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

В частности, было зафиксировано 17 обстрелов позиций ВС Украины, 9 из них на Донецком, 6 на Луганском и 2 на Мариупольском направлениях.

"На Донецком направлении по защитникам Авдеевки российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, а впоследствии приобщили еще и 82 мм минометы. Вблизи Троицкого по нашим позициям били из ручных противотанковых гранатометов и 122-мм самоходных артустановок, а с автоматических гранатометов и БМП и противник обстрелял укрепления неподалеку Новгородского и Опытного. Неспокойно было в районе Луганского, где к обстрелам опорных пунктов сил АТО приобщили пулеметы крупного калибра, гранатометы, БМП и тяжелые минометы", - говорится в сообщении.

"На Луганском направлении вблизи Крымского, Новозвановки и Новоалександровки зафиксировано 5 неприцельных обстрелов наших позиций из 82 мм минометов и 122 мм артиллерии с целью провокации наших бойцов на открытие огня в ответ", - отметили в штабе АТО.

Также сообщается, что на Мариупольском направлении в районе Новогригорьевки и Старогнатовки российские оккупанты вели огонь из БМП.

Как сообщал УНИАН, обострение на одном из участков фронта моментально увеличило количество жертв войны. За сутки в зоне проведения АТО погибли трое военных, еще 15 бойцов получили ранения.