Боевики из минометов обстреляли Авдеевку, есть раненый

Об этом сообщает Красноармейский ОП ГУНП в Донецкой области.

"В результате минометного обстрела 44-летний местный житель, который находился на автобусной остановке, получил осколочное ранение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции", - говорится в сообщении.

В частности, около 17.40 произошел минометный обстрел города. "44-летний местный житель в это время находился на автобусной остановке по улице Ленина. Сейчас мужчина находится в больнице. Медики констатировали у него минно-взрывную травму, осколочное ранение и перелом левого бедра", - сообщили в полиции.

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Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, боевики продолжают интенсивно обстреливать украинские опорные пункты вблизи Авдеевки, применяя стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы различных систем, а также минометы калибра 82 мм.