СМИ показали ключевые видео захвата сепаратистами админзданий в Донецке, Харькове и Луганске

Собрано несколько ключевых видео, в которых наиболее подробно показывается штурм зданий, передает ТСН.

Донецкая ОГА

Все началось с двухтысячного митинга сепаратистов на центральной площади Ленина. Со сцены, окруженной триколорами и георгиевскими флагами, звучали антиукраинские лозунги и призывы к федерализации Украины. Инициатива захвата здания ОГА тогда была поддержана далеко не всеми. Но после окончания митинга большая часть людей все же двинулась колонной по улице Артема к Донецкой обладминистрации.

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Штурм начался с нападения на кордон срочников. Подойдя к зданию, активные сепаратисты, преимущественно в масках, с криками "Россия!" начали нападать на молодых милиционеров, вырывая у них щиты.

Вскоре срочникам пришлось отступить, и нападавшие прорвались внутрь ОГА. Тем временем другая группа сепаратистов прорвалась во внутренний двор, предварительно сломав высокий забор с колючей проволокой. При всем этом в окно здания была брошена граната.

После окончания штурма сепаратисты сняли со здания флаг Украины, заменив его на флаги России и так называемой "ДНР". Ко входу в ОГА начали приносить шины для баррикад, а из колонок зазвучал "Русский марш".

Харьковская ОГА

Штурм Харьковской обладминистрации начался вечером, а скандальные события произошли уже в ночь на 7 апреля. Пророссийски настроенные активисты захватили здание не сразу: когда они прорвались внутрь, то дальше фойе пробраться не смогли – там их поджидал плотный кордон милиционеров. Тем не менее, в окнах на втором этаже появились российские флаги. Под утро 7 апреля напротив здания собрались сторонники Евромайдана. В то же время в ОГА продолжали подтягиваться люди с красными флагами и георгиевскими лентами. Ближе к вечеру, как отмечает местное издание Depo.ua, сепаратисты спешно провозгласили так называемую "Харьковскую Народную Республику".

К этому времени захватчики перекрыли улицу Сумскую покрышками и начали бросать в окна здания мостовую и коктейли Молотова. На первом этаже обладминистрации начался пожар.

Полностью взять под контроль здание ОГА сепаратистам не удалось – силовики провели спецоперацию по освобождению здания. По итогам правоохранители задержали 66 пророссийских активистов. Впоследствии 34 "штурмовикам" суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а 19 были отпущены под домашний арест. Тринадцати неудачным захватчикам удалось выйти из СИЗО под залог – их выкупил экс-нардеп, а ныне человек, находящийся в розыске и который предпочитает называть себя "спикером парламента "Новороссии", - Олег Царев.

Здание СБУ в Луганске

Штурм здания СБУ в Луганске также начался с пикета пророссийских сил. Когда пикетчики приступили к захвату, в окна полетели яйца, камни, кирпичи и дымовые шашки. В итоге захватчики полностью взяли здание под контроль и захватили комнату с большим арсеналом оружия. В ходе штурма пострадали военнослужащий ВВ и одна из митингующих.