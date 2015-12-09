За сутки в зоне АТО ранены пять украинских военных

За минувшие сутки в зоне АТО 5 украинских военных получили ранения, погибших нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО погибших украинских военнослужащих не было, однако 5 наших бойцов были ранены», - сказал он.