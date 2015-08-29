1 сентября состоится видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей "ДНР/ЛНР"
Во вторник, 1 сентября, состоится видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем Украины в контактной группе, Дарка Олифер в Facebook.
Также, по ее информации, на связи будут офицеры Совместного центра по контролю и координации прекращения огня.
«В настоящее время планируется, что во время этого общения представитель ОБСЕ в Трехсторонней группе Мартин Сайдик и представитель Украины Леонид Кучма будут находится в Киеве, представитель России Азамат Кульмухаметов – в Москве», - отметила Олифер.
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«Главная задача участников Трехсторонней контактной группы - в режиме реального времени проконтролировать, действительно ли выполняются взаимные обязательства о полном прекращении огня», - говорится в сообщении.
Олифер напоминает, что 26 августа в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.
Во вторник, 1 сентября, состоится видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных р...Posted by Dariia Olifer on Friday, August 28, 2015