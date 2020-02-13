Военные боятся пользоваться дронами, разработанными "Укроборонпромом" – эксперты

Речь идет о БПЛА "Берегиня".

Создание отечественных беспилотников – это лазейка для отмывания бюджетных средств, поскольку соотношение цена/качество всегда неприемлемое, – прокомментировал разработку "Укроборонпрома" – БПЛА "Берегиня" Алексей Цебро, координатор аэрошколы Ассоциации Киево-Могилянской академии. По его словам, на создание украинских дронов тратят столько госсредств, что их использование становится "золотым" для ВСУ.

"Большинство наших беспилотников – это история разворовывания госбюджета. Эти аппараты лежат на складах и ими боятся пользоваться. Потому что они настолько дорогие, что в случае их потери и если комиссия установит, что была ошибка оператора, кому-то приходится компенсировать большие суммы. Поэтому сегодня масса примеров, когда ВСУ применяют качественные БПЛА, но те, которые поставляются неофициально", – пояснил Цебро.

Эксперт проанализировал заявленные разработчиком технические характеристики БПЛА "Берегиня" и отметил, что данный аппарат мало чем отличается от китайских дронов DJI Phantom, стоимость которых несравненно ниже. В частности, Алексей Цебро заявил, что заявления разработчика о том, что рама БПЛА изготовлена из карбона на 3D-принтере, скорее всего, не соответствует действительности.

"Технологии карбоновой печати существуют, но принтеры очень дорогие. Сложно сказать, есть ли у разработчика такая техника. Я впервые слышу, что в Украине используют такие технологии", – отметил Цебро.

Это подтвердил и Павел Грозов, управляющий компанией "Спайтек", которая занимается производством БПЛА.

"На сегодняшний день, насколько я знаю, технология печати из карбона действительно существует, но в Украине она недоступна. Потому что она очень дорогостоящая. Здесь, скорее всего, идет подмена понятий. То, что машина с углеткани – это возможно. Но то, что она напечатана из углерода, скорее всего, нет. У нас есть собственное производство - поэтому я знаком со многими технологиями, доступными в Украине. Насколько мне известно, в нашей стране такая технология пока недоступна", – заявил Грозов.

Эксперты засомневались в заявленной возможности БПЛА "Берегиня" противостоять средствам РЭБ. По мнению Алексея Цебро, "Берегиня" слишком компактна для того, чтобы вместить в себе электронику, необходимую для защиты от средств радиоэлектронного подавления.

"В мире такие образцы есть. Но они очень дорогие. Тем же беспилотникам ОБСЕ это не помогает. Одной из самых сильных сторон российской армии как раз является радиоэлектронная борьба. И они очень удачно нейтрализуют БПЛА ОБСЕ, на которых установлены сверхсовременные и дорогие системы защиты от РЭБ", – подчеркнул Цебро.

Павел Грозов также обратил внимание на "любительский подход" в БПЛА "Берегиня", касающийся передачи данных. По его словам, военная техника должна работать исключительно на шифрованном цифровом сигнале. Однако, на аппарате установлены аналоговые антенны.

"Речь шла, вроде бы, о цифровом шифрованном канале. Но в предложенных образцах я такого не увидел. Это можно определить по антеннам. Судя по тем фотографиям, которые можно рассмотреть, а также по реальному стриму, я предположу, что это аналоговые антенны. Но аналоговый сигнал – простейший. Это практически то же, что мы видим, когда снимают свадьбы", – сказал Грозов.

На официальном сайте концерна "Укроборонпром" размещена информация о том, что ОАО "Меридиан" в марте 2019 г получило прямой заказ от Минобороны Украины на БПЛА "Берегиня". Однако, в официальном письме на запрос Игоря Егорова, главы ОО "Антикоррупционный предпринимательский фронт", Минобороны это опровергло. По данным МО, ОАО "Меридиан" использовало на разработку собственные оборотные средства. Сам же разработчик Максим Шеремет отказался от комментариев, сославшись то, что получил прямой приказ руководства никак не комментировать данную тему.

По мнению И.Егорова, "Укробронпром" выдает желаемое за действительное. "У концерна, судя по всему, вообще нет стратегии развития беспилотных аппаратов, а производство БПЛА двойного назначения с посредственными характеристиками выдается как инновационная разработка", – резюмировал глава АФП.