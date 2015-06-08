Сегодня вечером боевики за 15 минут осуществили 32 обстрела

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на пресс-офицер Совместного центра контроля и координации Руслана Семенюка.

"Начиная примерно с 21-го часа в течение 15 минут было зафиксировано 32 обстрела по всей линии разграничения. Наиболее интенсивные обстрелы фиксируются в направлении донецкого аэропорта, Широкиного и на Луганском направлении. Это чрезвычайно много. Для сравнения, в понедельник с 0.00 до 19.00 было зафиксировано 20 обстрелов", - сказал он.

По словам Семенюка, в направлении Широкиного, в районе Саханки, боевики применили запрещенные Минскими соглашениями 152-миллиметровые артиллерийские системы.

Читайте такжеБоевики обстреляли наблюдателей ОБСЕ По всей линии разграничения незаконные вооруженные формирования используют различные виды оружия - стрелковое, минометы, 120-миллиметровые артиллерийские системы.

В направлении аэропорта сторонам при участии СЦКК удалось договориться о прекращении огня с 23 часов.

Как сообщал УНИАН, украинские военные имеют достаточно сил и средств, чтобы сдержать противника в районе Марьинки Донецкой области, где сейчас идет бой, сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.