Единственный пункт пропуска на Артемовском направлении могут закрыть из-за обстрелов - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"31 мая с 18.30 российско-террористические войска осуществили обстрел из танков и 122-миллиметровых артиллерийских систем позиций украинских войск в районе Николаевка-2 – Зайцевое, в зоне поражения вражеского вооружения оказалась часть автомобильной трассы от линии разграничения до села Курдюмовка. Именно по этой дорогой перемещаются грузы и осуществляется пересечение линии разграничения жителями временно оккупированных районов Донецкой области", - сказано в сообщении

Читайте такжеУ Кихтенко предлагают отменить спецпропуска для въезда и выезда из оккупированного ДонбассаВ связи с этим в пресс-центре АТО заявляют: "Демонстративный обстрел боевиками украинских позиций и объектов инфраструктуры следует расценивать, как попытку блокировки полноценного функционирования единого контрольного пункта выезда и въезда на Артемовском направлении".

В пресс-центре подчеркнули, что "при условии дальнейшего невыполнения боевиками Минских договоренностей и с целью сохранения жизни и здоровья мирных граждан работу этого пропускного пункта могут временно приостановить".

"Этот факт, очевидно, снова будут пытаться «раскрутить» российские пропагандисты, которые в очередной раз закричат через подконтрольные СМИ об усилении экономической блокады ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) украинской стороной", - подчеркивают в пресс-центре АТО.