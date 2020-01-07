На Донбассе террорист "ДНР" расстрелял своих подельников - разведка

Инцидент произошел в Донецкой области.

Ночью 6 января боевик на Донбассе под наркотиками расстрелял других террористов из своей роты.

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Об этом сообщили в штабе ООС, ссылаясь на информацию разведки. Это произошло временно оккупированном Куликово на Донетчине.

"Один из боевиков подразделения, который нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного угара, расстрелял боевиков из своей роты, находившихся рядом с ним", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на протяжении прошлых суток, 6 января, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских военных.