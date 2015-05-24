На Луганщине за вечер и ночь ранены трое военных - Москаль

В поселке перебит газопровод (по состоянию на 8.30 повреждения успели устранить, газоснабжение восстановлено), повреждены жилые дома (побиты крыши и окна). Данных о пострадавших мирных жителей нет, однако в результате обстрела ранен один военнослужащий, сообщает пресс-служба председателя областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Читайте такжеБоевики обстреляли Авдеевский коксохимический завод из РСЗО - ОГАКроме Станицы, боевые столкновения и обстрелы произошли также в Счастье и Крымском. Разрушений инфраструктуры или жилья здесь нет, но в обоих населенных пунктах ранены украинские военные.

По предварительным данным, всего, начиная со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра, в результате боевых действий на Луганщине ранены трое военнослужащих.