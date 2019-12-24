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Украинские военные случайно раскопали тайный бункер боевиков на Донбассе (видео)

03:05, 24 декабря 2019
Война
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Его нашли случайно, когда укрепляли собственные фортификационные сооружения. На этом участке фронта чужаки несмотря на все разговоры о тишине и перемирии ежедневно напоминают о себе, говорится в сюжете ТСН.

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На Светлодарке в последнее время боевики довольно часто и прицельно стреляют их пулеметов и минометов. О Минских соглашениях наши военные знают, а с той стороны явно нет. На брустверах перед окопами ни одного целого мешка - все простреленные. Враг не далеко, а его укрепления напротив наших видно невооруженным глазом.

"Местные не так ведут себя агрессивно. Как только ротация или специалисты прибывают, то пытаются выявить наши огневые точки".- говорит военнослужащий "Француз".

Он показывает настоящий бункер боевиков. На него наткнулись, когда копали свои окопы. Когда враг здесь был хорошо укреплен: бетонные перекрытия в несколько рядов и металлические контейнеры в середине, где жили наемники. Отныне этот глубинный бункер спасает жизни нашим солдатам во время тяжелых обстрелов.

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Теги: #ВСУ#Светлодарская дуга#боевики на Донбассе