Украинские военные случайно раскопали тайный бункер боевиков на Донбассе (видео)

Его нашли случайно, когда укрепляли собственные фортификационные сооружения.

На Светлодарской дуге армейцы раскопали тайный бункер боевиков.

Его нашли случайно, когда укрепляли собственные фортификационные сооружения. На этом участке фронта чужаки несмотря на все разговоры о тишине и перемирии ежедневно напоминают о себе, говорится в сюжете ТСН.

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На Светлодарке в последнее время боевики довольно часто и прицельно стреляют их пулеметов и минометов. О Минских соглашениях наши военные знают, а с той стороны явно нет. На брустверах перед окопами ни одного целого мешка - все простреленные. Враг не далеко, а его укрепления напротив наших видно невооруженным глазом.

"Местные не так ведут себя агрессивно. Как только ротация или специалисты прибывают, то пытаются выявить наши огневые точки".- говорит военнослужащий "Француз".

Он показывает настоящий бункер боевиков. На него наткнулись, когда копали свои окопы. Когда враг здесь был хорошо укреплен: бетонные перекрытия в несколько рядов и металлические контейнеры в середине, где жили наемники. Отныне этот глубинный бункер спасает жизни нашим солдатам во время тяжелых обстрелов.