Меры по разведению сил осуществляются на трех участках линии разграничения – штаб ООС

За три дня, с 9 по 11 ноября, украинская сторона изменила тактическое положение 42 военных на передовой.

Продолжаются мероприятия по разведению сил на трех участках: Станице Луганской, у Золотого-4 и в районе Богдановки и Петровского.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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"На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня завершена работа по покрытию лаком верхней поверхности основного пролета. Продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Завершено разминирование и проходят мероприятия по синхронному и зеркальному демонтажу определенных фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжаются третьи сутки практического этапа зеркального процесса разведения сил и средств", - говорится в сообщении.

Также в сводке сказано, что в течение трех дней, с 9 по 11 ноября, тактическое положение изменили 42 украинских военнослужащих, 48 единиц стрелкового оружия, три единицы БМП-2 и два грузовых автомобиля марки "Урал". То есть физическое перемещение личного состава и вооружения украинской стороной уже выполнено.

Напомним, сегодня в штабе ООС сообщили, что в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск.