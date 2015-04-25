На неподконтрольной части Луганщины произошел взрыв под тепловозом - двое раненых

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«25 апреля в 9.00 в дежурную часть линейного отдела на станции Попасная поступило сообщение от работников железной дороги о том, что в 7.20 на неподконтрольной Украине территории, под маневровым тепловозом прогремел взрыв. Травмы получили двое железнодорожников», - говорится в сообщении.

Событие произошло во время движения двух маневровых тепловозов, один из которых сошел с железнодорожных рельсов.

Работники железной дороги получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из них направлен автомобилем скорой помощи в Попаснянскую железнодорожную больницу, второму оказана медицинская помощь на месте происшествия.Движение поездов на указанном участке приостановлено.

Информацию зарегистрировали в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 113 УК (диверсия).