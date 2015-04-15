Климкин: факты возможной работы некоторых членов миссии ОБСЕ на боевиков существуют, их расследуют

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире 5 канала.

По его словам, в составе миссии много людей, преданных делу прекращению огня, но есть и те, кто не способствует деэскалации.

"Давайте не будем голословно говорить о всей миссии ОБСЕ, там есть много людей, я говорю это совершенно ответственно, которые преданы делу поддержания прекращения огня и отвода тяжелого оружия. С руководством миссии у нас установлен очень эффективный и плодотворный контакт. Но, конечно, есть люди которые не способствуют процессу деэскалации", - рассказал министр.

Читайте такжеОтдельные наблюдатели ОБСЕ в зоне АТО работают на российскую разведку - депутатОн рассказал о случаях, когда после посещения украинских блокпостов представителями миссии происходили обстрелы.

"Мы очень детально анализируем каждый факт и если у нас есть подозрение, что некий представитель миссии в этом участвует, мы очень серьезно разговариваем с руководством миссии и всегда с правильным результатом - об этом я говорю ответственно", - заявил Климкин.

"Сейчас идет процесс дополнительной переаккредитации. На сегодня в миссии почти пятьсот наблюдателей, сейчас мы говорим о расширении миссии до тысячи наблюдателей", - добавил он.