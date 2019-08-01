Пятая годовщина освобождения Красногоровки: в МОУ рассказали, как штурмовые подразделения «выбили» оккупантов из города
Пять лет назад украинское войско освободило от оккупантов город Красногоровку.
Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины «Армия Inform».
«Стремительно продвигаясь в направлении Донецка, силы АТО брали под контроль пригороды областного центра. Задачу освободить от оккупантов Красногоровку получили воины 20-го батальона территориальной обороны, усиленные спецназовцами, а также бойцы батальонов «Донбасс» и «Правый сектор», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 1 августа 2014 года две штурмовые группы сил АТО обошли Красногоровку с севера и вошли в город с тыла, то есть с востока. «Атака украинских войск стала абсолютной неожиданностью для вооруженных бандформирований. Первая ударная группа наших сил штурмовала центральную часть города с админзданиями, вторая - прочесывала южные промышленные окраины, спецназовцы действовали на севере, а отвлекающие маневры проходили на западных рубежах Красногоровки», - заметили в Минобороны.
В Минобороны отметили, что оборона противника развалилась сразу. «Узнав о полуокружении и услышав грохот наших танков, оккупанты начали бежать из Красногоровки мелкими группами. Сопротивление противника было эпизодическим. Лишь отдельные автоматчики пытались вести огонь из окон автомобилей, на которых прорывались к Старомихайловке. Несколько таких машин уничтожил один из приданных зенитно-артиллерийских расчетов 51-й бригады ВСУ», - отметили военные.
«Единственным серьезным боестолкновением в Красногоровке стал бой в районе городского военкомата - главного места базирования боевиков. Наши воины захватили многочисленные трофеи - различное оружие. Украинские штурмовые группы вышли на указанные участки южных окраин города, где и закрепились, завершив создание единой линии обороны освобожденной Красногоровки. Город вернулся к цивилизованной мирной жизни», - отметили в Минобороны.