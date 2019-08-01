Пятая годовщина освобождения Красногоровки: в МОУ рассказали, как штурмовые подразделения «выбили» оккупантов из города

Атака украинских войск стала абсолютной неожиданностью для вооруженных бандформирований. Первая ударная группа наших сил штурмовала центральную часть города с админзданиями, вторая - прочесывала южные промышленные окраины, спецназовцы действовали на севере, а отвлекающие маневры проходили на западных рубежах Красногоровки.

Пять лет назад украинское войско освободило от оккупантов город Красногоровку.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины «Армия Inform».

«Стремительно продвигаясь в направлении Донецка, силы АТО брали под контроль пригороды областного центра. Задачу освободить от оккупантов Красногоровку получили воины 20-го батальона территориальной обороны, усиленные спецназовцами, а также бойцы батальонов «Донбасс» и «Правый сектор», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 1 августа 2014 года две штурмовые группы сил АТО обошли Красногоровку с севера и вошли в город с тыла, то есть с востока. «Атака украинских войск стала абсолютной неожиданностью для вооруженных бандформирований. Первая ударная группа наших сил штурмовала центральную часть города с админзданиями, вторая - прочесывала южные промышленные окраины, спецназовцы действовали на севере, а отвлекающие маневры проходили на западных рубежах Красногоровки», - заметили в Минобороны.

В Минобороны отметили, что оборона противника развалилась сразу. «Узнав о полуокружении и услышав грохот наших танков, оккупанты начали бежать из Красногоровки мелкими группами. Сопротивление противника было эпизодическим. Лишь отдельные автоматчики пытались вести огонь из окон автомобилей, на которых прорывались к Старомихайловке. Несколько таких машин уничтожил один из приданных зенитно-артиллерийских расчетов 51-й бригады ВСУ», - отметили военные.

«Единственным серьезным боестолкновением в Красногоровке стал бой в районе городского военкомата - главного места базирования боевиков. Наши воины захватили многочисленные трофеи - различное оружие. Украинские штурмовые группы вышли на указанные участки южных окраин города, где и закрепились, завершив создание единой линии обороны освобожденной Красногоровки. Город вернулся к цивилизованной мирной жизни», - отметили в Минобороны.