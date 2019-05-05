На оккупированной территории Донбасса осуществляются тотальная милитаризация детей и молодежи – правозащитники
На временно оккупированной территории Донецкой области оккупационная администрация при поддержке России осуществляет тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи.
Об этом Восточная правозащитная группа сообщает в Facebook.
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«Наша группа проводит постоянный мониторинг нарушений прав человека на оккупированной части территорий Луганской и Донецкой областей. Мы выявили, что НВФ "ДНР" при финансовой и организационной поддержке РФ проводит тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи, проживающей на оккупированной части Донецкой области, через лагеря военной подготовки и псевдопатриотические клубы», - сказано в сообщении.
Правозащитники считают, что таким образом террористы и РФ готовят плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.
«Военные инструкторы подготавливают детей к боевым действиям. Вместе с тем, детям вкладывают идеологию сепаратизма и "Русского мира". На организацию тренировочных лагерей тратятся колоссальные финансовые ресурсы», - подчеркивается в сообщении.
Также правозащитники обнародовали соответствующее видео.
«Этим видео мы хотим обратить внимание и призвать международное сообщество и правительство Украины предпринять все необходимые действия, направленные на прекращение милитаризации детей, подростков и молодежи на оккупированной части Донецкой области», - отметили в группе.