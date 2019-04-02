Ситуация на Донбассе обостряется: погибли два украинских бойца

С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск.

На Донбассе сегодня в результате обстрелов оккупантов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Об этом пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

Читайте такжеВ районе ООС ранен один украинский военнослужащий

"С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции наших войск, 10 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции подразделений Объединенных сил обстреляны четыре раза: из минометов калибра 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Верхнеторецкое, из подствольных гранатометов - вблизи города Авдеевка, из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово; из станковых противотанковых гранатометов - возле села Широкино", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты шесть раз обстреляли украинских защитников: трижды - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 120 мм - вблизи села Катериновка; дважды - из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов - в районе города Попасная.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе боевики резко увеличили количество обстрелов.