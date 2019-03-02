Порошенко о "плане Путина" на Донбассе: заводы "вырезали на металлолом", разрушены тысячи жилых домов

Президент отметил, что оккупанты на Донбассе разрушили тысячи жилых домов, дороги, водо - и газопроводы, прекратили деятельность десятков промышленных предприятий.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от плана президента РФ Владимира Путина по оккупации части Донецкой и Луганской областей пострадало прежде всего русскоязычное население Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время заседания Совета регионального развития Донецкой области в Мариуполе.

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«Российская агрессия, аннексия Крыма, распространение «русского мира» и экономическая блокада, сами донетчане начали острее всего ощущать настроения. Во время этой войны Донецкая область потеряла большую часть своего промышленного потенциала», - заявил он.

Также Порошенко напомнил, что оккупанты сделали с украинскими промышленными объектами в ОРДЛО: «Варвары» вырезали все на металлолом, что могли, размонтировали и перевезли оборудование в Россию, захватили их, отжав от реальных владельцев».

Кроме того, президент отметил, что оккупанты на Донбассе разрушили тысячи жилых домов, дороги, водо- и газопроводы, прекратили деятельность десятков промышленных предприятий. «Донецк и Донецкая область была полностью разрушена. Этот план, план Путина - от него пострадали в первую очередь кто? Русскоязычные. Расчеты Путина провалились. Мы выстояли и вывели экономику из пике, компенсировав значительную часть потерь», - подчеркнул президент.