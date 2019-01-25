Украинские военные уничтожили вражеский флаг на Приазовье (видео)

Несмотря на опасность от снайперов, бойцы выполнили свою работу.

Увеличение сухопутных российских военных подразделений и авиации возле границы с Украиной зафиксировано вблизи приморского участка фронта ООС.

Военные наблюдают и передвижение боевиков на оккупированной территории Донбасса, говорится в сюжете ТСН.

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Короткие расстояния между сторонами конфликта требуют повышенного внимания за действиями противника, ведь атака может быть внезапной. "Было движение, пытались выставить свой флаг, но провисел не очень долго. С нашей помощью он немножко сгорел", - рассказывает о ситуации на Приазовье военнослужащий по кличке "Диверсант".

Как сообщал пресс-центр ООС, украинские военнослужащие за прошедшие сутки, 24 января, ликвидировали пятерых оккупантов на Донбассе.