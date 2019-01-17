Боевики обострили ситуацию на Донбассе: силы ООС ответили уничтожением сразу 10 оккупантов

Еще трое боевиков получили ранения.

16 января российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь по позициям украинских войск из ПТРК в районе поселка Троицкое и из автоматических гранатометов вблизи поселка Южное, а также из гранатометов вблизи населенного пункта Крымское.

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Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Чермалык из гранатометов, стрелкового оружия, из минометов калибра 82 мм – вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Невельское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе города Авдеевка дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Красногоровка.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и пятеро – боевые травмирования (акубаротравмы).

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 15 января, десять оккупантов уничтожены и трое получили ранения.

«В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня», – говорится в сообщении.