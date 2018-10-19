Берега греческого озера Вистонида окутала гигантская паутина (фоторепортаж)

Эксперты утверждают, что пауки, создавшие эту паутину, не опасны для человека.

Греческое озеро Вистонида окутала необычно большая паутина длинной не менее километра. Жара, влажность и большая популяция комаров поспособствовали столь необычному явлению.

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Эксперты предупредили, что пауки, создавшие сие чудо, не опасны для человека, однако, паутина, скорее всего, будет продолжать расти из-за погодных условий.

Ранее в городе Аитолико (Греция) часть побережья уже покрывалась густой паутиной. Тогда паутина длиной не менее 300 метров покрыла не только пляж, но и пальмы с кустами.

«Явление, которое мы наблюдали в Аитолико, не беспрецедентно. Это происходит не в первый раз. Это сезонное явление, которое происходит в основном в конце лета и в начале осени и вызвано пауками-тетрагнатидами… Эти пауки очень маленькие по размеру, но они способны создавать огромную паутину», — отмечала тогда Мария Хатзаки, доцент кафедры молекулярной биологии и генетики Университета Фракии.

Она объяснила, что это явление вызвали благоприятные для увеличения популяции условия: «обильная пища, высокие температуры и достаточная влажность».

Фотосервис Reuters 19 октября опубликовал фоторепортаж c греческого озера Вистонида, окруженного необычно большой паутиной.