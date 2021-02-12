36% украинцев не согласны с такими ограничениями.

Международная ассоциация Гэллапа (GIA) провела глобальное исследование об отношении к коронавирусному кризису в конце 2020 года.

Результаты исследования были обнародованы на пресс-конференции: «Противодействие COVID-19 и вакцинация: как мнения украинцев отличаются от взглядов жителей других стран».

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Согласно результатам исследования, Украина вошла в пятерку стран, которые не согласны с ограничением путешествий между странами для противодействия COVID-19.

В Украине 36% не согласны с такими ограничениями. В пятерку стран - наибольших противников ограничения путешествий также вошли: Босния и Герцеговина - 43%, Колумбия - 37%, Кения (как и в Украине) - 36%, Иордания - 34%, Косово и Палестина - по 31%.

В то же время в пятерку стран, которые больше всего поддерживают ограничения путешествий ради остановки пандемии, вошли: Вьетнам (99%), Финляндия (93%), Австралия (91%), Индонезия (88%), Республика Корея (88%), Великобритания (87%).

Довольно высокая поддержка ограничений в путешествиях между странами в Японии (85%), Германии (83%), Польше (71%). В России за ограничение 68%, а против - 28%.

Во время исследования было опрошено 44 тыс. 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены собеседования по представительной выборке из примерно тысячи мужчин и женщин. Погрешность опроса составляет от +3-5% на уровне 95% доверия.

Как коронавирус повлиял на туристическую отрасль

Туризм стал одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, ведь из-за карантинных ограничений и закрытых границ международные путешествия практически остановились. Так, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), убытки туристической отрасли из-за сокращения количества поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса за первые десять месяцев 2020 года составили $935 млрд. Таким образом мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.

Не меньшими оказались убытки авиакомпании. При этом Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок, согласно которым туристы смогут летать в Европу как раньше не ранее 2024 года.

В то же время, большинство стран мира, как и ЕС, не спешат открывать границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.

Все больше ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Некоторые страны, как Израиль, уже активно их вводят.

12 февраля 2021 года в Евросоюзе назвали условие возобновления туристических путешествий с Украиной.

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Автор: Надя Пришляк