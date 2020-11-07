Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета.

С 11 ноября во время посадки на рейсы из Украины во Францию надо будет иметь отрицательный тест на COVID-19.

Об этом сообщается на сайте посольства Франции в Украине.

"Начиная с 11 ноября, перед посадкой на самолет, который направляется во Францию из Украины, всем пассажирам в возрасте от 11 лет необходимо предъявить отрицательный тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета.

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Автор: Антонина Доломанжи