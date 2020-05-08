В Болгарии рассказали, когда в стране будет снят запрет на туризм и откроются отели

Страна в этом году намерена сделать упор на внутренний туризм.

Власти Болгарии намерены с 13 мая снять запрет на туристические поездки по стране, там также начнут открываться отели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра туризма Болгарии Николины Ангелковой.

"С 13 мая, с отменой чрезвычайного положения, мой приказ, запрещающий поездки с целью туризма, также будет отменен. Учитывая то, что мы предоставили возможность ресторанам и заведениям, у которых есть открытые террасы и зоны, работать", - сказала она.

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Чиновница пояснила, что места для размещения людей - гостевые дома и небольшие гостиницы - тоже смогут работать в соответствии с определенными требованиями.

В этом году Болгария сделает упор на внутренний туризм, чтобы помочь сектору преодолеть последствия пандемии коронавируса, подчеркнул министр.

Ранее УНИАН сообщал, как зарубежные курорты готовятся принимать туристов в условиях пандемии коронавируса.

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