Воду для исследований отобрали на 22 пляжах Одессы и Одесской области.

На курорте Лебедевка Одесской области морская вода не соответствует гигиеническим требованиям.

Как сообщили журналистам в государственном учреждении "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней", к такому выводу пришли специалисты в ходе лабораторных исследований состояния качества морской воды.

Отмечается, что в определенных контрольных точках на 22 пляжах Одессы и Одесской области было отобрано 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 46 проб – на санитарно-химические показатели. Из них 2 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не отвечали гигиеническим требованиям – в прибрежной полосе рекреационной зоны "Лебедевка" Белгород-Днестровского района.

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На прошлой неделе качество морской воды не соответствовало гигиеническим нормам на пляжах курортного поселка Затока Одесской области.

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Автор: Лариса Козовая