Столица этого островного государства полна достопримечательностей на любой вкус.

Одной из самых лучших европейских стран для посещения в октябре является Мальта. Эта страна известна богатой историей, потрясающими пейзажами и яркой культурой.

Островное государство привлекает туристов особенно в октябре, поскольку там все еще тепло и солнечно. Максимальная температура достигает приятных 25 °C - идеально для любителей пляжного отдыха и туристов, пишет Mirror.

Тем, кто хочет посмотреть достопримечательности, есть что делать в столице страны Валлетте. Город признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и славится своей барочной элегантностью и архитектурным величием.

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Очаровательные пляжи, омываемые кристально чистой водой, лежат рядом с культурной мозаикой, на которой запечатлены исторические следы от древних финикийцев до британского правления. Также в Валлетте есть множество музеев, церквей и дворцов.

Очарование Мальты выходит за рамки городских пейзажей, открывая доисторические чудеса, такие как храмы Агар-Ким, впечатляющие прибрежные скалы и живописные рыбацкие деревушки. А тем, кто хочет совершить путешествие во времени, нужно посетить "Тихий город" Мдина со средневековыми улочками.

Также туристы отметили то, что на Мальте можно вкусно поесть, насытиться историческими местами и вдоволь накупаться в лазурных водах. При этом туристы советуют неспешно проводить время в стране.

Это все делает Мальту обязательным местом для посещения для всех, от любителей истории до тех, кто гонится за солнцем.

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Уставшим от городской суеты стоит заглянуть в один маленький городок всего в 20 минутах езды от Амстердама. Знаменитый коллекцией исторических ветряных мельниц и деревянных домов, Заансе-Сханс - это живописный район на реке Заан. Он предлагает посетителям заглянуть в жизнь до промышленной революции в стране.

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