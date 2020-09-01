С сегодняшнего дня Словакия внедряет изменения в порядок въезда в страну иностранцев, в том числе граждан Украины.
Об этом сообщается на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
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"Согласно сообщению, поступившему от пограничной полиции Словацкой Республики, с 08:00 (по киевскому времени) 1 сентября при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждение регистрации на веб-странице: https: // korona. gov.sk/uk/ehranica. Его отправляют на электронную почту, указанную при регистрации", - говорится в сообщении.
Какие туристические страны открыты для украинцев
- Турция стала первой туристической страной, которая открыла двери для украинцев без каких-либо дополнительных требований.
- Также одной из первых украинцев на отдых пустила Албания.
- Кроме того, сейчас украинцы могут попасть на морской отдых в Болгарию и Египет.
- Венгрия запрещает въезд иностранцам с 1 сентября, кроме определенных исключений. Для всех граждан Украины, которые прибывают в Венгрию, обязателен 14-дневный карантин. От него возможно освободиться на основании результатов двух отрицательных тестов, которые нужно сделать исключительно в Венгрии.
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