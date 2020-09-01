От лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждение регистрации на веб-странице.

С сегодняшнего дня Словакия внедряет изменения в порядок въезда в страну иностранцев, в том числе граждан Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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"Согласно сообщению, поступившему от пограничной полиции Словацкой Республики, с 08:00 (по киевскому времени) 1 сентября при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждение регистрации на веб-странице: https: // korona. gov.sk/uk/ehranica. Его отправляют на электронную почту, указанную при регистрации", - говорится в сообщении.

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Автор: Юлия Петриченко