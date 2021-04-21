Граждан США призвали не посещать Украину из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.
Читайте такжеПервая страна в ЕС запускает COVID-паспорта для поездокОб этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
"Центры контроля и профилактики заболеваний США обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса, указав на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране", - говорится в сообщении.
Также американцам советуют не ехать в Крым и в восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно неподконтрольные правительству.
Вас также могут заинтересовать новости
- Летних отдых 2021: Ляшко советует украинцам отдыхать на родине
- Черногория отменяет все ограничения для украинских туристов
- Украинцев предупредили о четвертой "более угрожающей" волне COVID-19
- Чехия больше не рассматривает возможность покупки российской вакцины от COVID
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.