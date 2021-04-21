Американцам советуют не ехать в Крым и на оккупированные территории.

Граждан США призвали не посещать Украину из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.

Читайте такжеПервая страна в ЕС запускает COVID-паспорта для поездокОб этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

"Центры контроля и профилактики заболеваний США обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса, указав на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране", - говорится в сообщении.

Также американцам советуют не ехать в Крым и в восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно неподконтрольные правительству.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Людмила Жерновская